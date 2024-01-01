Составлен мировой рейтинг автопроизводителей 2024 года

По данным focus2move, в этом году мировое лидерство по количеству проданных авто принадлежит Toyota Group. С начала года этот японский автопроизводитель реализовал на глобальном рынке 6 млн авто.

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Не смотря на незначительное отставание от своего прошлогоднего результата (-0,75%), Toyota Group сохранила значительный отрыв от конкурентов.

На втором месте Volkswagen Group с 5,3 млн продаж (+0,32%).

Третий результат у Hyundai-Kia - 4,3 млн продаж (-2,2%)

Renault Nissan Alliance поднялся на 1 позицию, заняв 4-е место - 3,6 млн продаж (+2,6%).

Stellantis на 5 месте - 3,03 млн продаж (-7%).

На 6-м месте General Motors - 2,62 млн продаж (-1,6%).

Honda Motor на 7 строчке - 2,52 млн. ед.(+1,6%).

Suzuki на 8 позиции с 2,04 млн. ед. (+6,8%).

На 9-м месте BYD - 1,9 млн ед. (+24,3%).

Замыкает топ-10 Geely Group - 1,78 млн ед. (+16,9%).