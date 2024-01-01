Складено світовий рейтинг автовиробників 2024

За даними focus2move, в цьому році світове лідерство за кількістю проданих авто належить Toyota Group. З початку року цей японський автовиробник реалізував на глобальному ринку 6 млн авто.

Читайте також: ТОП-10 нових авто в Україні за перше півріччя 2024: рейтинг

Не дивлячись на незначне відставання від свого торішнього результату (-0,75%), Toyota Group зберегла значний відрив від конкурентів.

На другому місці Volkswagen Group з 5,3 млн продажів (+0,32%).

Третій результат у Hyundai-Kia - 4,3 млн продажів (-2,2%)

Renault Nissan Alliance піднявся на 1 позицію, посівши 4-е місце - 3,6 млн продажів (+2,6%).

Stellantis на 5 місці - 3,03 млн продажів (-7%).

На 6-му місці General Motors - 2,62 млн продажів (-1,6%).

Honda Motor на 7 сходинці - 2,52 млн. од.(+1,6%).

Suzuki на 8 позиції з 2,04 млн. од. (+6,8%).

На 9-му місці BYD - 1,9 млн од. (+24,3%).

Замикає топ-10 Geely Group - 1,78 млн од. (+16,9%).