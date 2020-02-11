Гордон Мюррей – британский инженер и дизайнер болидов Формула 1, а также гражданского суперкара McLaren F1, представил свое видение "персональной мобильности будущего".

Миниатюрная капсула на колесах носит название Motiv и имеет шанс вырасти из концепта в настоящий транспорт.

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Проект Motiv разрабатывался совместно компаниями Delta Motorsport и itMoves – первая специализируется на разработке компонентов для электрокаров, вторая продает батарейный транспорт. Вместе партнеры собираются уже в этом году вывести Motiv на дорожные тесты в Британии.

По сути, Motiv – это тихоходный электрический квадроцикл с кузовом, который относится к типу транспортных средств LSV (low speed vehicle). Максимальная скорость электрокара составляет 40 км/ч. Салон – одноместный, без руля. Компания Гордона Мюррея отмечает, что под не имеет собственной системы автоматического управления, однако "готов к оснащению ней".

Питание для 20-киловаттного электромотора обеспечивает аккумулятор емкостью 17,3 киловатт-часов с жидкостным охлаждением. Запаса энергии в нем должно хватить примерно на 100 километров хода (WLTP), а зарядить аккумулятор до 80% можно за 40 минут. Длина Motiv – всего 254 см.

Фото: GMD Motiv / GMD

Отмечается, что аппарат был разработан с учетом всех европейских требований к безопасности. А тот факт, что проект имеет поддержку по программе IDP14 от британского правительства, подкрепляет заявления о появлении Motiv на улицах "через два-пять лет". Сейчас компания ищет партнера, который обеспечит транспортную капсулу системой автоматического управления.

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