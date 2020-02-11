Гордон Мюррей – британський інженер та дизайнер болідів Формула 1, а також цивільного суперкара McLaren F1, презентував своє бачення "персональної мобільності майбутнього".

Мініатюрна капсула на колесах носить назву Motiv і має шанс вирости з концепта у справжній транспорт.

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Проект Motiv розроблявся спільно компаніями Delta Motorsport та itMoves – перша спеціалізується на розробці компонентів для електрокарів, друга продає батарейний транспорт. Разом партнери збираються вже цього року вивести Motiv на дорожні тести у Британії.

По суті, Motiv – це тихохідний електричний квадроцикл з кузовом, що відноситься до типу транспортних засобів LSV (low speed vehicle). Максимальна швидкість електрокара не перевищує 40 км/год. Салон – одномісний, без керма. Компанія Гордона Мюррея наголошує, що под не має власної системи автоматичного управління, однак “готовий до оснащення нею”.

Живлення для 20-кіловатного електромотора забезпечує акумулятор ємністю 17,3 кіловат-годин з рідинним охолодженням. Запасу енергії в ньому повинно вистачити приблизно на 100 кілометрів ходу (WLTP), а зарядити акумулятор до 80% можна за 40 хвилин. Довжина Motiv – усього 254 мм.

Фото: GMD Motiv / GMD

Наголошується, що апарат був розроблений з урахуванням усіх європейських вимог до безпеки. А той факт, що проект має підтримку за програмою IDP14 від британського уряду, підкріплює заяви про появу Motiv на вулицях “через два-п’ять років”. Наразі компанія шукає партнера, котрий забезпечить транспортну капсулу системою автоматичного управління.

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