Комплект повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивный выхлоп доказывают характеристики и без того мощного Mercedes-AMG GT 63S до безумных высот.

На мероприятии Top Marques Monaco 2019 немецкое ателье Вrabus представило свое последнее творение – Вrabus 800 GT 4 на базе нового Mercedes-AMG GT 63S 4MATIC+.

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В названии четырехдверного купе зашифрована информация о мощности: 4-литровый битурбо V8, после установки новых турбонагнетателей с усиленными подшипниками производит 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения в стоковой AMG GT 63S мотор способен выдавать 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, которые обеспечивают автомобилю ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. С усиленным “сердцем” спорткар разгоняется до сотни за 2,9 секунды.

Фото: Вrabus 800 GT 4 на базі Mercedes-AMG GT 63S / Вrabus

Пакет модов для AMG GT включает в себя новый спортивный выхлоп из нержавеющей стали с наконечниками из титана и углепластиковым насадками, карбоновый обвес, кованые диски размерностью 21 и 22 дюйма. Также предусмотрен легкий стайлинг салона.

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