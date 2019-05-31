Комплект підвищення потужності PowerXtra B40S-800 та спортивний вихлоп доводять характеристики і без того потужного Mercedes-AMG GT 63S до шалених висот.

На заході Top Marques Monaco 2019 німецьке ательє Вrabus представило своє останнє творіння – Вrabus 800 GT 4 на базі нового Mercedes-AMG GT 63S 4MATIC+.

Також цікаво: BMW пропонує блакитну фарбу для M2 Competition за 24,5 тисячі доларів

У назві чотиридверного купе зашифрована інформація про потужність: 4-літровий бітурбо V8, після установки нових турбонагнітачів з посиленими підшипниками продукує 800 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Для порівняння у стокового AMG GT 63S мотор спроможний видавати 639 кінських сил і 900 Нм крутного моменту, які забезпечують автомобілю прискорення від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди. З посиленим “серцем” спорткар розганяється до сотні за 2,9 секунди.

Фото: Вrabus 800 GT 4 на базі Mercedes-AMG GT 63S / Вrabus

Пакет модів для AMG GT включає новий спортивний вихлоп з нержавіючої сталі з наконечниками з титану і вуглепластиковим насадками, карбоновий обвіс, ковані диски розмірністю 21 і 22 дюйма. Також передбачений легкий стайлінг салону.

Також цікаво: Баскетболіст замінив статуетку Spirit of Ecstasy на своєму Rolls-Royce Cullinan на фігурку баскетболіста