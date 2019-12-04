Южнокорейский производитель расширяет список "горячих" моделей из линейки N-Line.

Хотя на фотографиях автомобиль закамуфлированный, это не шпионские снимки – их обнародовало американское подразделение марки Hyundai. Более того, закамуфлированный прототип Hyundai Sonata N-Line дали протестировать местным журналистам.

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Спортивная версия модели оснащена 2,5-литровым турбомотором мощностью 294 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Внешние изменения Sonata N-Line включают новый обвес, 19-дюмовые колеса и сдвоенные патрубки выпускного тракта. Внутри можно заметить дорогой декор и спортивные элементы, включая руль с особым убранством и лепестками переключения передач под ним.

Фото: Hyundai Sonata N-Line / Motor1

Sonata N-Line станет четвертой моделью "горячей" линейки вместе с i10, i30 и кроссовером Tucson. На рынке США такая Sonata появится осенью 2020 года. Полноценные спорткары, обозначенные индексом N, без приставки Line, представлены моделями i30 и Veloster. Злейшим из всех спорт-версий Hyundai должен стать анонсированный в сентябре хэтчбек i30 N Project C с 280-сильным мотором. Таких машин южнокорейская марка планирует собрать всего шесть сотен.

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