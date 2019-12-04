Південнокорейський виробник розширює список "гарячих" моделей з лінійки N-Line.

Хоча на фотографіях автомобіль закамуфльований, це не шпигунські знімки – їх оприлюднив американський підрозділ марки Hyundai. Більше того, закамуфльований прототип Hyundai Sonata N-Line дали протестувати місцевим журналістам.

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Спортивна версія моделі оснащена 2,5-літровим турбомотором потужністю 294 кінські сили. Двигун працює в парі з 8-ступеневою роботизованою коробкою з двома зчепленнями.

Зовнішні зміни Sonata N-Line включають новий обвіс, 19-дюмові колеса та здвоєні патрубки випускного тракту. Всередині можна помітити дорогий декор та спортивні елементи, включаючи кермо з особливим оздобленням та пелюстками перемикання передач під ним.

Фото: Hyundai Sonata N-Line / Motor1

Sonata N-Line стане четвертою моделлю “гарячої” лінійки разом з i10, i30 та кросовером Tucson. На ринку США така Sonata з'явиться восени 2020 року. Повноцінні спорткари, позначені індексом N, без приставки Line, представлені моделями i30 та Veloster. Найлютішим з усіх спорт-версій Hyundai має стати анонсований у вересні хетчбек i30 N Project C з 280-сильним мотором. Таких машин південнокорейська марка планує зібрати усього шість сотень.

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