У Lamborghini есть особое подразделение из 20 инженеров, которое строит сверхмощные автомобили для участия в соревнованиях. Итальянцы показали тизер нового гиперкара, который дебютирует в следующем году, но ни в одном чемпионате выступать не будет. А вместе с ним презентовали и супер-кроссовер Urus.

Squadra Corse – подразделение Lamborghini, отвечает за организацию автоспортивных соревнований, разработку гоночных спорткаров и проведение трек-дней для клиентов. Во время финала гоночной серии Lamborghini One-Make в испанском Хересе итальянцы показали первый тизер своего будущего гиперкара, а также презентовали гоночный Urus ST-X.

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Суперкар Squadra Corse

Производитель пока не раскрывает названия автомобиля, однако сообщил некоторые подробности, заявив, что новинка станет самым быстрым автомобилем марки за всю историю. Автомобиль создан инженерами Squadra Corse, а за его дизайн отвечали специалисты подразделения Lamborghini Centro Stile. Он предназначен для использования на гоночном треке, однако не для участия в официальных состязаниях. Известно, что запитает его 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью в 830 лошадиных сил. Пару этому агрегату составит 6-ступенчатая секвентальная трансмиссия Xtrac. Кроме того, суперкар будет иметь самоблокирующийся механический дифференциал. Тизер позволяет увидеть немного: характерные для Lamborghini очертания кузова, воздухозаборник на крыше и гигантский спойлер на корме. Автомобиль будет представлен в следующем году и выпущен очень ограниченной серией. Видео раскрывает немного больше.



2018 Lamborghini Urus ST-X



На том же мероприятии в Испании компания Lamborghini презентовала гоночную версию кроссовера Urus, который получил боевую “ливрею”, новую выхлопную систему, спортивные компоненты шасси, ковши в салоне, 650-сильный твин-турбо V8 и приставку ST-X к названию.

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