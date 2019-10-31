У Lamborghini є особливий підрозділ з 20 інженерів, який будує надпотужні автомобілі для участі у змаганнях. Італійці показали тізер нового гіперкара, який дебютує наступного року, але в жодному чемпіонаті не виступатиме. А разом з ним презентували і супер-кросовер Urus.

Squadra Corse – підрозділ Lamborghini, що відповідає за організацію автоспортивних змагань, розробку гоночних спорткарів та проведення трек-днів для клієнтів. Під час фіналу гоночної серії Lamborghini One-Make в іспанському Хересі, італійці показали перший тізер свого майбутнього гіперкара, а також презентували гоночний Urus ST-X.

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Суперкар Squadra Corse

Виробник поки що не розкриває назви автомобіля, однак повідомив деякі подробиці, заявивши, що новинка стане найшвидшим автомобілем марки за всю історію. Автомобіль створений інженерами Squadra Corse, а за його дизайн відповідали спеціалісти підрозділу Lamborghini Centro Stile. Він призначений для використання на гоночному треку, однак не для участі в офіційних змагмннях. Відомо, що живитиме його 6,5-літровий атмосферний V12 потужністю у 830 кінських сил. Пару цьому агрегату складе 6-ступінчата секвентальна трансмісія Xtrac. Крім того, суперкар матиме самоблокований механічний диференціал. Тізер дозволяє побачити небагато: характерні для Lamborghini обриси кузову, повітрозабірник на даху та гігантский спойлер на кормі. Автомобіль буде представлений наступного року і випущений дуже обмеженою серією. Відео розкриває трохи більше.



2018 Lamborghini Urus ST-X



На тому ж заході в Іспанії компанія Lamborghini презентувала гоночну версію кросовера Urus, який отримав бойову “ліврею”, нову вихлопну систему, спортивні компоненти шасі, ковші в салоні, 650-сильний твін-турбо V8 та приставку ST-X до назви.

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