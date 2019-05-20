Сокращенная версия названия-Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 SG, если так легче.

Не удивляйтесь, если ни одно из слов в названии вам не знакомо, потому что марка Austro-Daimler существовала еще на заре автомобилестроения, прожила 35 лет, а в 1934 году канула в забвение. К этому времени.

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Немецкая компания Ideenion Automobil AG, которая специализируется на создании концептов для различных автопроизводителей, решила возродить забытую австро-венгерскую марку. Концепт автомобиля в кузове шутинг-брейк под названием Bergmeister ADR 630 Shooting Grand представят в рамках Конкурса элегантности на вилле д'Эсте.

Новый шутинг-брейк получил свое длинное название в честь Austro-Daimler ADR6 Bergmeister 1931 года. Роскошное купе могло бы конкурировать с британскими грандами того времени, однако уже в 1934 году компания прекратила свое существование. За три года, что длилось производство, было построено 50 экземпляров ADR6 Bergmeister. Все они имели кузова от австрийской фирмы Oeffag, бывшего производителя самолетов.

Фото: освещенный тизер Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand / Іdeenion

Ideenion стремится создать современную интерпретацию автомобиля класса Gran Turismo с элементами дизайна моделей 20-30-х годов. Пока фирма опубликовала тизер, а живую модель обещает показать на Конкурсе элегантности в Villa d'este.

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