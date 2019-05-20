Скорочена версія назви – Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 SG, якщо так легше.

Не дивуйтесь, якщо жодне зі слів у назві вам не знайоме, бо марка Austro-Daimler існувала ще на зорі автомобілебудування, прожила 35 років, а у 1934 році канула в забуття. До цього часу.

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Німецька компанія Ideenion Automobil AG, яка спеціалізується на створенні концептів для різних автовиробників, вирішила відродити забуту австро-угорську марку. Концепт автомобіля у кузові шутінг-брейк під назвою Bergmeister ADR 630 Shooting Grand представлять в рамках Конкурсу елегантності на віллі д'Есте.

Новий шутінг-брейк отримав свою довгу назву на честь Austro-Daimler ADR6 Bergmeister 1931 року. Розкішне купе могло б конкурувати з британськими грандами того часу, однак вже у 1934 році компанія припинила своє існування. За три роки, що тривало виробництво, було побудовано 50 примірників ADR6 Bergmeister. Всі вони мали кузови від австрійської фірми Oeffag, колишнього виробника літаків.

Фото: висвітлений тізер Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand / Іdeenion

Ideenion прагне створити сучасну інтерпретацію автомобіля класу Gran Turismo з елементами дизайну моделей 20-30-х років. Поки що фірма оприлюднила тізер, а живу модель обіцяє показати на Конкурсі елегантності у Villa D’Este.

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