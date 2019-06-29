Среди спорткаров, представленных в Украине, есть машины на любой вкус. Цены стартуют с отметки $32 000. Это 840 тысяч гривен.

Оказывается, горячее купе Infiniti стоит дешевле спорткаров Ford и Kia. А хэтчбек Fiesta ST оценивается, почти как четырехдверное спорткупе от Mercedes-AMG.

Также интересно: Баварцы показали будущее своих спорткаров на примере концепта BMW Vision M Next (фото, видео)

Покупатели в Украине, как и во всем мире, все чаще голосуют кошельками за кроссоверы. Возможно поэтому с нашего рынка исчезли более или менее доступные спорткары. Исчезли Subaru BRZ, Toyota GT86, Peugeot RC-Z, Opel Astra GTC, Renault Megane RS, Clio RS и немало других интересных машин.

К тому же, разница в цене на автомобили у нас и Европе и США заставляет импортеров отказываться от неприбыльных моделей. Например, Ford Mustang 2019 модельного года в США стоит $26 400, в Германии – 45 400, в Англии – 47 900, а в Украине – $51 000.

Сколько будет стоить горячий Veloster N ($26 900 в США) в Украине? Если столько же, как "Мустанг", то вряд ли у него будут шансы в соревновании с законодателем моды – Golf GTI, который стоит меньше 35 тысяч.

Среди 15 моделей, которые вошли в этот список, "классический" кузов купе имеет только треть. Преобладают четырехдверные кузова: лифтбек, фестбек, хэтчбек, 4D-купе. Поэтому выбирать есть из чего. Если есть деньги. Потому что самый доступный спорткар стоит больше 30 тысяч долларов. И это маленький хэтчбек.

Audi A5 Coupe – $48 755 / ₴1 276 954

Audi A5 Sportback – $48 755 / ₴1 276 954

В спортивном исполнении S и RS спорткары Audi 5-й серии могут стоить вдвое дороже, но и едут вдвое лучше.

Также интересно: Audi официально представила свой самый мощный и самый дорогой кроссовер – SQ8

Honda Civic Type R – $48 700 / ₴1 275 014

Обычный пятидверный "Сивик" в базовом исполнении стоит 605 770 гривен за модель 2017 года и 658 680 за машину 2018 года. Но драйвового удовольствия, как в Type R, от него не ждите.

BMW M240i – $48 670 / ₴1 267 320

Ранее между купе BMW 1 Series и 3 Series была пропасть. Сейчас разница между спорткарами 2-й и 4-й серии едва заметна. Версия M2 Competition стоит 1 744 660 гривен.

BMW M140i – $47 810 / ₴1 245 526

Возможно, и не прямой конкурент Golf GTI, но кое-что от спорта этот хэтчбек имеет.

Также интересно: BMW 8 Series Gran Coupe 2020 представлена официально: характеристики, фото, видео

Mercedes-Benz SLC – $44 500 / ₴1 169 495

Единственный кабриолет в списке. Ближайший аналог – BMW Z4, немного вышел за ценовые рамки. Компанию им мог бы составить родстер Mazda MX-5, который мы тестировали в Украине еще прошлым летом, но рыночные прогнозы для него неутешительны – слишком нишевый продукт. Хотя на самом деле все дело в цене. В США, Mazda MX-5 стоит от 25 700 за кабриолет с мягкой крышей.

Kia Stinger – $43 300 / ₴1 125 310

Ранее Kia продавала в Украине простенькое купе Cerato. Затем был трехдверный хэтчбек Veloster и двухдверный хот-хэтч Pro Ceed. Нынешний формат – четырехдверный фастбэк.

Ford Focus RS – $41 250 / ₴1 081 425

Есть шанс, что позже отечественные дилеры "Форд" привезут Focus RS нового поколения. Пока же предлагается модель образца 2017 года.

BMW 4 Coupe – $39 400 / ₴1 026 178

BMW 4 Grand Coupe – $39 400 / ₴1 026 178

Современная итерация уважаемого спорткара – "Тройки БМВ", имеет два типа кузова. Настоящий спорт обещают недешевые выполнения с отметкой M.

Также интересно: Ловкий мошенник украл редкую Ferrari 288 GTO прямо во время тест-драйва​​​​​​​

Infiniti Q60 – $38 119 / ₴998 000

Увидев Infinity, вы сразу же вспомнили о Lexus? У конкурента подобное купе стоит значительно дороже.

Seat Leon Cupra – $35 553 / ₴930 832

Испанцы говорят, что это еще не настоящая спортивная "Купра", но спорта хэтчбеку добавили.

VW Golf GTI – $34 600 / ₴904 772



Даже короткий тест-драйв в дилерском центре позволит почувствовать потенциал этого хэтчбека, который раскрывается на треке. Или в уличных гонках.

Mercedes-Benz CLA Coupe – $33 305 / ₴871 983

Родстер с откидной крышей – это, конечно, хорошо, так когда появляется необходимость установить детское кресло, нужны задние сиденья. И в CLA они есть. Как и ДНК спортивного подразделения AMG. Машина, на которой можно ехать на трек имеет обозначение Mercedes-AMG CLA 35 и стоит на 20 тысяч долларов дороже базовой модели.

Смотрите также: Официально представлен Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake​​​​​​​

Ford Fiesta ST – $32 000 / ₴837 792

Бонус

Subaru WRX STI – $53 930 / ₴1 410 000

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupe – $52 910 / ₴1 383 570

BMW Z4 Roadster – $52 660 / ₴1 371 500



Mercedes-AMG A35 – $52 600 / ₴1 375 463

Ford Mustang – $51 000 / ₴1 206 685

Также интересно: "Форсаж" возвращается на экраны в мультфильме​​​​​​​