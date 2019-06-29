Серед спорткарів, представлених в Україні, є машини на будь-який смак. Ціни стартують з відмітки $32 000. Це 840 тисяч гривень.

Виявляється, гаряче купе Infiniti коштує дешевше за спорткари Ford та Kia. А хетчбек Fiesta ST оцінюється, майже, як чотиридверне спорткупе від Mercedes-AMG.

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Покупці в Україні, як і в усьому світі, усе частіше голосують гаманцями за кросовери. Можливо тому з нашого ринку зникли більш-менш доступні спорткари. Зникли Subaru BRZ, Toyota GT86, Peugeot RC-Z, Opel Astra GTC, Renault Megane RS, Clio RS та чимало інших цікавих машин.

До того ж, різниця в ціні на автомобілі в нас та Європі і США змушує імпортерів відмовлятись від неприбуткових моделей. Наприклад, Ford Mustang 2019 модельного року у США коштує $26 400, в Німеччині – 45 400, в Англії – 47 900, а в Україні – $51 000.

Скільки коштуватиме гарячий Veloster N ($26 900 у США) в Україні? Якщо стільки ж, як “Мустанг”, то навряд чи в нього будуть шанси у змаганні з законодавцем моди – Golf GTI, який коштує менше 35 тисяч.

Серед 15 моделей, які увійшли в цей список, “класичний” кузов купе має лише третина. Переважають чотиридверні кузови: ліфтбек, фестбек, хетчбек, 4D-купе. Тож вибирати є з чого. Якщо є гроші. Тому що найдоступніший спорткар коштує більше 30 тисяч доларів. І це маленький хетчбек.

Audi A5 Coupe – $48 755 / ₴1 276 954

Audi A5 Sportback – $48 755 / ₴1 276 954

У спортивному виконанні S та RS спорткари Audi 5-ї серії можуть коштувати вдвічи дорожче, але й їдуть вдвічи краще.

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Honda Civic Type R – $48 700 / ₴1 275 014

Звичайний п’ятидверний “Сівік” у базовому виконанні коштує 605 770 гривень за модель 2017 року і 658 680 за машину 2018 року. Але драйвового задоволення, як в Type R, від нього не чекайте.

BMW M240i – $48 670 / ₴1 267 320

Раніше між купе BMW 1 Series та 3 Series була прірва. Зараз різниця між спорткарами 2-ї та 4-ї серії ледь помітна. Версія M2 Competition коштує 1 744 660 гривень.

BMW M140i – $47 810 / ₴1 245 526

Можливо, й не прямий конкурент Golf GTI, але дещо від спорту цей хетчбек має.

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Mercedes-Benz SLC – $44 500 / ₴1 169 495

Єдиний кабріолет у списку. Найближчий аналог – BMW Z4, трохи вийшов за цінові рамки. Компанію їм міг би скласти родстер Mazda MX-5, який ми тестували в Україні ще минулого літа, але ринкові прогнози для нього невтішні – занадто нішевий продукт. Хоч насправді вся справа в ціні. У США, Mazda MX-5 коштує від 25 700 за кабріолет з м’яким дахом.

Kia Stinger – $43 300 / ₴1 125 310

Раніше Kia продавала в Україні простеньке купе Cerato. Потім був тридверний хетчбек Veloster та дводверний хот-хетч Pro Ceed. Нинішній формат – чотиридверний фастбек.

Ford Focus RS – $41 250 / ₴1 081 425

Є шанс, що пізніше вітчизняні дилери “Форд” привезуть Focus RS нового покоління. Поки ж пропонується модель зразка 2017 року.

BMW 4 Coupe – $39 400 / ₴1 026 178

BMW 4 Grand Coupe – $39 400 / ₴1 026 178

Сучасна ітерація шанованого спорткара – “Трійки БМВ”, має два типи кузову. Справжній спорт обіцяють недешеві виконання з позначкою M.

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Infiniti Q60 – $38 119 / ₴998 000

Побачивши Infinity, ви одразу ж згадали про Lexus? В конкурента подібне купе коштує значно дорожче.

Seat Leon Cupra – $35 553 / ₴930 832

Іспанці кажуть, що це ще не справжня спортивна “Купра”, але спорту хетчбеку додали.

VW Golf GTI – $34 600 / ₴904 772





Навіть коротенький тест-драйв у дилерському центрі дозволить відчути потенціал цього хетчбека, який розкривається на треку. Або у вуличних перегонах.

Mercedes-Benz CLA Coupe – $33 305 / ₴871 983

Родстер з відкидним дахом – це, звичайно, добре, так коли з’являється необхідність встановити дитяче крісло, потрібні задні сидіння. І в CLA вони є. Як і ДНК спортивного підрозділу AMG. Машина, на якій можна їхати на трек має позначення Mercedes-AMG CLA 35 і коштує на 20 тисяч доларів дорожче за базову модель.

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Ford Fiesta ST – $32 000 / ₴837 792

Бонус

Subaru WRX STI – $53 930 / ₴1 410 000

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupe – $52 910 / ₴1 383 570

BMW Z4 Roadster – $52 660 / ₴1 371 500



Mercedes-AMG A35 – $52 600 / ₴1 375 463

Ford Mustang – $51 000 / ₴1 206 685

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