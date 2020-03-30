В период 19-26 марта количество проданных авто с пробегом по Украине сократилась на 36,31%, а количество покупателей – на 11,99%.

Активность покупателей, которые звонили продавцам, выросла на 0,89%. При этом количество просмотров на сайтах по купле-продаже авто выросла на 15,85%, что свидетельствует о росте конкуренции и формировании отложенного спроса.

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С 19 по 26 марта эксперты продолжают наблюдать повышенный спрос на новые авто. За неделю ажиотаж несколько стих, и все же количество звонков в салоны на 32% больше, чем до введения карантина. Интересно, что при этом число просмотров предложений остается на том же уровне – покупатели продолжают активно выбирать новые авто.

Такая ситуация, скорее всего, связана с фактическим параличом работы Сервисных центров МВД из-за карантина. Ведь перерегистрировать подержанный автомобиль на нового владельца сейчас невозможно. Напомним, что в соседней Польше перерегистрировать авто на нового владельца можно самостоятельно с помощью аналога украинского "электронного кабинета водителя".

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