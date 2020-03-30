В період 19-26 березня кількість проданих авто з пробігом по Україні скоротилася на 36,31%, а кількість покупців — лише на 11,99%.

Активність покупців, що телефонували продавцям, зросла на 0,89%. При цьому кількість переглядів на сайтах з купівлі-продажу авто зросла на 15,85%, що свідчить про зростання конкуренції та формування відкладеного попиту.

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З 19 по 26 березня на експерти продовжують спостерігати підвищений попит на нові авто. За тиждень ажіотаж дещо стих, та все ж кількість дзвінків в салони на 32% більше, ніж до введення карантину. Цікаво, що при цьому число переглядів пропозицій залишається на тому ж рівні — покупці продовжують активно обирати нові авто.

Така ситуація, скоріш за все, пов’язана з фактичним паралічем роботи Сервісних центрів МВС через карантин. Адже перереєструвати вживане авто на нового власника зараз неможливо. Нагадаємо, що у сусідній Польщі перереєструвати авто на нового власника можна самостійно за допомогою аналогу українського “електронного кабінету водія”.

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