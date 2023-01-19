Всего в течение 2022 года в нашу страну было ввезено более полумиллиона автомобилей.

В 2022 году в Украину ввезли 534 866 автомобилей. Это на 60% меньше, чем в прошлом. Фактически количество ввозимых машин "откатилось" до показателей ководного 2020 года.

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Наибольшее количество автомобилей ввезли в мае-июне – в период, когда действовали нулевые ставки на растаможку. Так, в мае было ввезено 94 тысячи машин, а в июне – 103 тысячи. С 1 июля, когда завершило действие "нулевая растаможка", импорт автомобилей снизился.

Антирекорд ожидаемо произошел в первый месяц полномасштабного вторжения России. Тогда в Украину было ввезено менее 10 тысяч автомобилей.

Нулевые ставки растаможки должны біли помочь людям, оставшимся без автомобилей вследствие вооруженной агрессии РФ, приобрести недорогую машину — чаще всего это уже бывшие в употреблении машины. Кроме того, нулевое растаможивание должно было удешевить закупку волонтерами автомобилей для ВСУ.

Побочным результатом стал рост среднего возраста ввозимого в Украину автомобиля на целых 2 года. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Если еще в 2020 году ввозили девятилетние автомобили, в 2021 году машины "постарели" в год, то в 2022 году 67% ввозимых подержанных машин старше 10 лет.

В среднем возраст ввезенных в 2022 в Украину автомобилей достиг 12,3 лет. Есть мнение, что такое устаревание автопарка украинцев негативно отражается на безопасности на дорогах. Однако статистика не подтверждает этот тезис. Так, по данным Национальной полиции, за весь 2021 год из-за управления неисправным транспортным средством зафиксировано 58 ДТП. Это 0,2% от общего количества аварий в стране за год.

Самым популярным брендом года среди легковых автомобилей стал Volkswagen. В топ-3 востребованных автомобилей попали также Renault и Ford. Что касается моделей, украинцы предпочитали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Среди грузовых автомобилей чаще всего ввозили Renault, MAN и DAF.