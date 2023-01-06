Після скасування нульового розмитнення кількість ввезених в Україну автомобілів значно зменшилась.
Після відміни безмитного ввезення автотранспорту в Україну, з 01 липня по кінець 2022 року в Україну вже з розмитненням завезли 180 234 транспортних засоба. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
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- Легкові авто - 108 798 одиниць
- Мотоциклів - 47 231
- Автобусів - 437
- Вантажівок - 8 226
- Причепів 15 542
Загальна сума на яку ввезли цих транспортних засобів: 1,76 млрд $
За інформацією нардепа, за час нульового розмитнення було ввезено 237 тис. авто. Тобто за 3 місяці дії нульової ставки було завезено вдвічі більше транспорту, ніж за пів року після її скасування.