После отмены нулевого растаможивания количество ввозимых в Украину автомобилей значительно уменьшилось.
После отмены беспошлинного ввоза автотранспорта в Украину с 01 июля по конец 2022 года в Украину уже с растаможкой завезли 180 234 транспортных средства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.
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- Легковые автомобили - 108 798 единиц
- Мотоциклов - 47 231
- автобусов - 437
- Грузовиков - 8 226
- Прицепов 15 542
Общая сумма на которую ввезли эти транспортные средства: 1,76 млрд $
По информации нардепа, за время нулевого растаможивания было ввезено 237 тыс. автомобилей. То есть за 3 месяца действия нулевой ставки было завезено вдвое больше транспорта, чем через полгода после ее отмены.