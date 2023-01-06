После отмены нулевого растаможивания количество ввозимых в Украину автомобилей значительно уменьшилось.

После отмены беспошлинного ввоза автотранспорта в Украину с 01 июля по конец 2022 года в Украину уже с растаможкой завезли 180 234 транспортных средства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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Легковые автомобили - 108 798 единиц

Мотоциклов - 47 231

автобусов - 437

Грузовиков - 8 226

Прицепов 15 542

Общая сумма на которую ввезли эти транспортные средства: 1,76 млрд $

По информации нардепа, за время нулевого растаможивания было ввезено 237 тыс. автомобилей. То есть за 3 месяца действия нулевой ставки было завезено вдвое больше транспорта, чем через полгода после ее отмены.