После увеличения налоговой нагрузки стоимость автомобильного горючего продолжает постепенно расти. Наибольшую динамику показывает автомобильный газ.

Средняя цена на сжиженный газ за выходные (21-24 октября) в сетях АЗС выросла на 0,25 грн/л – до 28,09 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях "Рур груп" и SOCAR автогаз подорожал на 1,5 грн/л и 0,63 грн/л, до 29,00 и 28,23 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" цена на продукт выросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" - на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.

Кроме того, на 0,4-0,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях Shell, U.GO, AMIC, "Автотранс", "БРСМ-Нефть" и "Фактор".

Изменение розничных цен на АЗС с 21 по 24 октября, грн/л: