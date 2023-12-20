В среднем в Украине LPG стоит уже меньше 32 грн/л. Судя по динамике, тренд к снижению цены будет сохраняться.

С 19 по 20 декабря средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 27 коп./л, до 31,96 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Депутат рассказал, когда акциз на автогаз поднимут втрое

На автозаправочных станциях WOG и ОККО этот вид топлива подешевел на 50 коп./л – в среднем до 32,48 грн/л и 32,49 грн/л соответственно. На 1 грн/л сбросили цену на автогаз Neftek, KLO, Rodnik и ZOG. Такие сети как Amic, Shell, "Кворум", VostokGaz, UPG, VST, Ovis и другие снизили цены на 0,10-1,4 грн/л.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 19 по 20 декабря 2023 г., грн/л: