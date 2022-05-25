Цены на автомобильный газ не регулировались государством, поэтому с поставками этого вида топлива значительно меньше проблем: он есть на АЗС, но цены продолжают расти.

Средняя цена на сжиженный газ 25 мая в сетях АЗС выросла на 80 коп./л – до 40,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

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На 1,55 грн/л увеличила цены консолидированная сеть “Привата”. На ее станциях автогаз стоит 39,92 – 39,95 грн/л.

На станциях ОККО и “БРСМ Нафта” автогаз подорожал на 0,99 грн/л и 1,25 грн/л, до 39,99 и 41,37 грн/л соответственно.

В сети “Катрал” цена на автогаз выросла на 0,60 грн/л, до 38,97 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 24 по 25 мая, грн/л: