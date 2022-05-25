Ціни на автомобільний газ не регулювались державою, тому з поставками цього виду пального значно менше проблем: він є на АЗС, але ціни продовжують зростати.

Середня ціна на скраплений газ 25 травня у мережах АЗС зросла на 80 коп./л – до 40,15 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Читайте також: Ціни на автогаз наближаються до 40 грн за літр

На 1,55 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л.

На станціях ОККО і "БРСМ Нафта" автогаз здорожчав на 0,99 грн/л і 1,25 грн/л, до 39,99 і 41,37 грн/л відповідно.

У мережі "Катрал" ціна на автогаз зросла на 0,60 грн/л, до 38,97 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 24 по 25 травня, грн/л: