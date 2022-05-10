Продажі автомобільного газу зросли на 70-80%, вартість ресурсу також продовжує збільшуватись.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 9 травня на 80 копійок – до 32,66 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Найбільшу і водночас рекордну ціну на продукт встановлено мережею "Укргазвидобування" – 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 травня).

У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася на 1 грн/л, до 32,95 грн/л.

На 1 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережі "Привату" ("Авіас"). На її станціях автогаз коштує 32,37 грн/л. На станціях "Автотранс" автогаз здорожчав на 3 грн/л, до 35,78 грн/л відповідно.

Також автогаз здорожчав у мережах ОККО, WOG, Chipo, "Катрал" та інших.

Через дефіцит бензину на АЗС і ажіотажний попит обсяги роздрібної реалізації скрапленого газу в деяких українських мережах АЗС у травні зросли порівняно з першою половиною квітня на 70-80%.