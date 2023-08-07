После повышения налогов розничные цены на горючее продолжают расти. Еще одним драйвером является рост цен на мировых рынках.

В период с 4 по 7 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,41 грн/л и составила 50,39 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,45 грн/л – до 52, 39 грн/л, а дизельное топливо – на 0,43 грн/л, до 49,69 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 1 грн/л: бензины марки А-95 — до 52,99 грн/л, А-95-премиум — до 54,99 грн/л, ДТ — до 52,99 грн/л. /л.

Бензин А-95 в сети UPG подорожал на 0,50 грн/л, до 50,40 грн/л, дизтопливо прибавило 0,50 грн/л (до 49,50 грн/л). На станциях SOCAR все виды горючего подорожали на 1 грн/л, на KLO дизтопливо прибавило 0,50 грн/л.

Сети "БРСМ-Нефть", AMIC, Chipo, VostokGaz и другие повысили цены на топливо в пределах 0,40-3 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 7 августа 2023 г., грн/л: