После увеличения налогов цены на топливо продолжают расти. Еще одним фактором является удорожание горючего на мировых рынках.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что в ближайшие недели стоимость бензина вырастет до 55 грн/л.

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«Июль был неожиданно спокойным из-за запасов горючего, сформированных несколькими крупными игроками, которые фактически затормозили адекватный рост из-за новых старых налогов. Но запасы исчерпаны, из-за чего рост цен возобновился», — пишет Сергей Куюн на своей странице в соцсети.

«Дополнительным драйвером выступают мировые цены, выросшие за месяц на 15%. Это повысило себестоимость горючего более чем на 5 грн/л. 55 грн на бензин и 53 на ДТ – вопрос одной-двух недель. Пойдет ли дальше, зависит от дальнейшей динамики мирового рынка», — считает эксперт.

Что касается возможного дефицита горючего на АЗС, как это было в начале активной фазы войны, эксперт опасений не высказывает. «В результате атак врага на юге рынок начинает перегруппироваться, перекидывает контракты на Север. (Коллаборация Unimot и WOG по поставкам американского дизтоплива, как первый пример). Горючее будет, потому что у нас новая гибкая и диверсифицированная система поставок», — пишет Сергей Куюн.