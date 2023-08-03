Після збільшення податків ціни на пальне продовжують зростати. Ще одним чинником є дорожчання пального на світових ринках.

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що у найближчі тижні вартість бензину зросте до 55 грн/л.

Читайте також: У серпні пальне подорожчає до 60 грн/л: прогноз експерта

«Липень був неочікувано спокійним через запаси пального, сформовані декількома великими гравцями, які фактично загальмували адекватне зростання через нові старі податки. Але запаси вичерпані, через що зростання цін поновилось» - пише Сергій Куюн на своїй сторінці у соцмережі.

«Додатковим драйвером виступають світові ціни, які зросли за місяць на 15%; Це підвищило собівартість пального на понад 5 грн/л. 55 грн на бензин та 53 на ДП – питання одного-двох тижнів. Чи піде далі, залежить від подальшої динаміки світового ринку», - вважає експерт.

Щодо можливого дефіциту пального на АЗС, як це було на початку активної фази війни, експерт побоювань не висловлює. «Внаслідок атак ворога на півдні ринок починає перегруповуватись, перекидає контракти на Північ. (Колаборація Unimot та WOG з постачання американського дизпального, як перший приклад). Пальне буде, бо маємо нову гнучку та диверсифіковану систему постачань», - пише Сергій Куюн.