Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 14 коп.за литр, до 9,67 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на газ 14 апреля в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 11-13 коп за литр, до 9,12-9,13 грн за литр. Минимальная цена в сети зафиксирована в Чернигове – 7,70 грн за литр. Напомним, раньше минимальная цена была зафиксирована на станции "Авантаж" в Чабанах под Киевом – 7,95 грн за литр.

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Столичная сеть KLO снизила цены в среднем на 20 коп за литр. AMIC снизила цену на 54 коп. за литр, до 9,49 грн за литр, а SUN OIL – на 86 коп. за литр, до 9,38 грн за литр.

Такие сети как SOCAR, Параллель, BVS, Род-Ник, Marshal и Mango снизили стоимость газа на 10-40 коп. за литр. Цены на нелегальных АЗС, по словам участников рынка, 14 апреля достигают 8,00 грн за литр.

Как сообщалось ранее, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $ 115 за тонну, а стоимость оптовых партий товара в начале апреля достигла 9500 грн за тонну. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

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По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн за литр в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходных с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $ 255 за тонну, в то время как сегодняшняя оптовая цена – около $ 100 за тонну.