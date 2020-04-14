Середня роздрібна ціна скрапленого газу в мережах АЗС знизилася на 14 коп.за літр, до 9,67 грн за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни газу 14 квітня в консолідованій мережі АЗС групи "Приват" знизилися в середньому на 11-13 коп. за літр , до 9,12-9,13 грн за літр . Мінімальна ціна в мережі зафіксована в Чернігові - 7,70 грн за літр . Нагадаємо, раніше мінімальна ціна була зафіксована на станції "Авантаж" в Чабанах під Києвом - 7,95 грн за літр.

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Столична мережа KLO зменшила ціни в середньому на 20 коп. за літр . AMIC знизила ціну на 54 коп. за літр , до 9,49 грн за літр , а SUN OIL - на 86 коп. за літр , до 9,38 грн за літр .

Такі мережі як SOCAR, Паралель, BVS, Род-Ник, Marshal і Mango знизили вартість газу на 10-40 коп. за літр. Ціни на нелегальних АЗС, за словами учасників ринку, 14 квітня досягають 8,00 грн за літр.

Як повідомлялось раніше, вартість газу на східному кордоні України зменшилася на початку квітня до $ 115 за тону, а вартість оптових партій товару на початку квітня досягла 9500 грн за тону. Минулого тижня оптові ціни продемонстрували несуттєве зростання.

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На думку учасників ринку, при такій оптовій ціні варто очікувати еквівалент в роздробі в діапазоні приблизно 8-9,5 грн за літр в різних сегментах. Більш оперативному зниженню сьогодні заважає наявність перехідних з березня залишків. Середня вартість ЗВГ на кордоні в березні склала близько $ 255 за тону, в той час як сьогоднішня спотова ціна - близько $ 100 за тону.