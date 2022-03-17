Экономическая блокада государства-агрессора продолжается. Соединенные Штаты, как и Евросоюз вводят запрет на экспорт автомобилей в Россию.

Бюро промышленности и безопасности США при Министерстве торговли составило список роскошных товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Этот документ содержит около 570 позиций, включая автомобили.

Читайте также: Евросоюз запретил экспорт дорогих автомобилей в Россию

Под запрет попали практически все автомобили, производимые в США, в том числе и не люксовые модели, а также электрокары. Причем, кроме новых машин, запрет распространяется и на подержанные автомобили.