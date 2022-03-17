Економічна блокада держави-агресора продовжується. Сполучені Штати, як і Євросоюз, вводять заборону на експорт автомобілів до Росії.

Бюро промисловості та безпеки США при міністерстві торгівлі склало список розкішних товарів, заборонених до постачань в Росію. Цей документ містить близько 570 позицій, включаючи автомобілі.

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Під заборону потрапили практично всі автомобілі, що виробляються в США, у тому числі й не люксові моделі, а також електрокари. Причому, окрім нових машин, заборона поширюється і на вживані автомобілі.