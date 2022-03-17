У новому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії з'явився пункт, який забороняє експорт у країну автомобілів дорожче 50 тисяч євро і мотоциклів дорожче 5 тис євро.

Європейський Союз заборонив постачання в Росію предметів розкоші вартістю понад 300 євро, а також автомобілів класу люкс. Відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС та набуло чинності.

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Відповідно до рішення, резидентам країн ЄС забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, певний перелік предметів розкоші вартістю понад 300 євро будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії.

Крім того, забороняється постачання в Росію транспортних засобів, включаючи автомобілі, яхти та літаки вартістю понад 50 тисяч євро, та мотоциклів вартістю понад 5 тисяч євро.