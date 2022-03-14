Зупинка конвеєра відбулась через нестачу деталей проводки, які вироблялись в Україні. У результаті війни постачання припинилось.

Російська агресія проти України змусила BMW зупинити виробництво деяких моделей, які виробляються в Австрії. Автомобілі не збиратимуть як мінімум два тижні. Йдеться про родстери Z4 (G29) і седани 5-Series (G30).

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Конвеєр BMW заводу Magna Steyr у Граці простоюватиме з 14 по 28 березня через брак комплектуючих, особливо джгутів проводів, що поставляються з України.

Інші заводи, де збираються автомобілі BMW, від українських поставок залежать меншою мірою, тому виробництво седанів 5-Series не припиниться. А ось родстери Z4 випускаються тільки в Австрії, тому баварській компанії доведеться змінювати терміни поставок авто клієнтам.