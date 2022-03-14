Остановка конвейера произошла из-за нехватки деталей проводки, производимых в Украине. В результате войны снабжение прекратилось.

Российская агрессия против Украины заставила BMW остановить производство некоторых моделей, производимых в Австрии. Автомобили не будут собирать как минимум две недели. Речь идет о родстерах Z4 (G29) и седанах 5-Series (G30).

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Конвейер BMW завода Magna Steyr в Граце будет простаивать с 14 по 28 марта из-за нехватки комплектующих, особенно жгутов поставляемых из Украины проводов.

Другие заводы, где собираются автомобили BMW, от украинских поставок в меньшей степени зависят, поэтому производство седанов 5-Series не прекратится. А вот родстеры Z4 выпускаются только в Австрии, поэтому баварской компании придется менять сроки поставок автомобилей клиентам.