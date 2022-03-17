В новом пакете санкций Евросоюза против России появился пункт, запрещающий экспорт в страну автомобилей дороже 50 тысяч евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.

Европейский Союз запретил поставки в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро, а также автомобилей класса люкс. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу.

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Согласно решению, резидентам стран ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенный перечень предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро любому физическому или юридическому лицу, организации или органу России или для использования в России.

Кроме того, запрещается поставка в Россию транспортных средств, включая автомобили, яхты и самолеты стоимостью свыше 50 тысяч евро и мотоциклов стоимостью свыше 5 тысяч евро.