Среднемоторный суперкар оказался лишь на три тысячи долларов дороже модели предыдущего поколения.

Во время премьеры восьмого поколения Chevrolet Corvette компания не называла точной цены новинки, но обещала, что Corvette останется доступным. Так и получилось.

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Как известно, Corvette всегда был переднемоторным спорткаром с выдающимися характеристиками и умеренным ценником. В этом году модель изменила свою суть, превратившись в среднемоторный автомобиль, который уже не стыдно назвать суперкаром. При этом ценник на Corvette 2020 остался таким же демократичным, как и раньше.

Было обещано, что цену Corvette удастся удержать в пределах 60 тысяч долларов. Полный прайс-лист новинки подтвердил это заявление. Базовая стоимость Chevrolet Corvette 2020 в США, даже с учетом 1095 долларов за доставку машины дилеру, составляет 59 995 долларов. Таким образом, начальная стоимость новинки оказалась лишь на три тысячи выше цені Corvette предыдущего поколения.

Фото: Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 / Chevrolet

В комплектацию базовой версии Corvette C8 входят кожаный салон, двухзонный климат-контроль, электроприводы водительского кресла, мульти-руль, 12-дюймовая панель приборов, 8-дюймовый монитор мультимедийной системы и тому подобное.

За дополнительные 1195 долларов заказчики могут получить авто с отдачей +5 к.с., благодаря альтернативному выхлопу. Пакет тюнинга Z51 Performance стоит еще 5000 долларов и добавляет в список опций жесткую спортивную подвеску, электронный дифференциал, тормоза Brembo и дополнительные аэродинамические элементы.

“Полный фарш” для нового Corvette обойдется в сумму более 70 850 долларов – столько стоит самая дорогая версия модели без дополнительных опций.

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