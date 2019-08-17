Середньомоторний суперкар виявився лише на три тисячі доларів дорожчим за модель попереднього покоління.

Під час прем’єри восьмого покоління Chevrolet Corvette компанія не називала точної ціни новинки, але обіцяла, що Corvette залишиться доступним. Так і вийшло.

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Як відомо, Corvette завжди був передньомоторним спорткаром з видатними характеристиками і поміркованим цінником. Цього року модель змінила свою суть, перетворившись на середньомоторний автомобіль, який вже не соромно назвати суперкаром. При цьому цінник в Corvette 2020 залишився таким же демократичним, як і раніше.

Було обіцяно, що ціну Corvette вдасться утримати в межах 60 тисяч доларів. Повний прайс-лист новинки підтвердив цю заяву. Базова вартість Chevrolet Corvette 2020 у США, навіть з урахуванням 1095 доларів за доставку машини до дилера, становить 59 995 доларів. Таким чином, початкова вартість новинки виявилась лише на три тисячі вищою за ціну Corvette попереднього покоління.

Фото: Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 / Chevrolet

У комплектацію базової версії Corvette C8 входять шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, електроприводи водійського крісла, мульти-кермо, 12-дюймова панель приладів, 8-дюймовий монітор мультимедійної системи тощо.

За додаткові 1195 доларів замовники можуть отримати авто з віддачею +5 к.с., завдяки альтернативному вихлопу. Пакет тюнінгу Z51 Performance коштує ще 5000 доларів і додає до списку опцій жорстку спортивну підвіску, електронний диференціал, гальма Brembo і додаткові аеродинамічні елементи.

“Повний фарш” для нового Corvette обійдеться у суму понад 70 850 доларів – стільки коштує найдорожча версія моделі без додаткових опцій.

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