Глава Минцифры Федоров рассказал, что в "Дия" права и техпаспорт вернутся в ближайшие дни.

Водительские удостоверения и технический паспорт на автомобиль вернутся в “Дия” в ближайшие дни, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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По его словам, исчезновение документов в войну объясняется требованиями безопасности. Государственные реестры были отключены службами нацбезопасности, однако в ближайшие дни цифровые документы снова появятся в приложении.

"Сейчас системы восстановлены на 90%", – заявил министр в эфире телеканала 1+1.