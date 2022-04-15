Глава Мінцифри Федоров розповів, що до Дії права та техпаспорт повернуться найближчими днями.

Водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль повернуться до Дії найближчими днями, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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За його словами, зникнення документів під час війни пояснюється вимогами безпеки. Державні реєстри були відключені службами нацбезпеки, проте найближчими днями цифрові документи знову з’являться у застосунку.

“Наразі системи відновлені на 90%”, — заявив міністр в ефірі телеканалу 1+1.

Федоров порекомендував українцям мати при собі фізичні документи ще кілька днів, а також нагадав про єДокумент — посвідчення особи, яке діє у період воєнного часу.