Премьера откладывается из-за проблем с электроникой.

Фанаты немецкого хэтчбека должны подождать еще почти год, пока 8 поколение популярной модели выйдет в свет.

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Восьмое поколение Volkswagen Golf появится в феврале 2020 года. Сначала в Германии, а следом – и в других странах Европы и мира. Задержка появления объясняется техническими проблемами с программным обеспечением.

Volkswagen планировал представить новый Golf на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2018 года, однако презентация была отложена, а взамен домашний автосалон был использован для продвижения первой модели из электрического семейства ID.

Фото: тестовый Volkswagen Golf 2020 / Аutoblog

Сроки выхода нового поколения Golf на рынок назвал ответственный за маркетинг и продажи Volkswagen Юрген Штакманн в интервью изданию Automotive News Europe. Кроме того, он пожаловался на проблемы в настройке внутренних систем безопасности. Поскольку автомобиль перестал быть замкнутой экосистемой, в нем теперь в 10 раз больше кода, чем в операционных системах современных смартфонов, и каждое следующее обновление может вызвать серьезный сбой.

По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей на планете. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров.

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