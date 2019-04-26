Прем'єра відкладається через негаразди з електронікою.

Фанати німецького хетчбека мають зачекати ще майже рік, поки 8 покоління популярної моделі вийде в світ.

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Восьме покоління Volkswagen Golf з’явиться у лютому 2020 року. Спочатку в Німеччині, а слідом і в інших країнах Європи та світу. Затримка появи пояснюється технічними проблемами з програмним забезпеченням.

Volkswagen планував представити новий Golf на автосалоні у Франкфурті у вересні 2018 року, однак презентація була відкладена, а натомість домашній автосалон був використаний для просування першої моделі з електричного сімейства ID.

Фото: тестовий Volkswagen Golf 2020 / Аutoblog

Терміни виходу нового покоління Golf на ринок назвав відповідальний за маркетинг і продажі Volkswagen Юрген Штакманн в інтерв'ю виданню Automotive News Europe. Крім того, він поскаржився на проблеми в налаштуванні внутрішніх систем безпеки. Оскільки автомобіль перестав бути замкнутою екосистемою, у ньому тепер в 10 разів більше коду, ніж в операційних системах сучасних смартфонів, і кожне наступне оновлення може викликати серйозний збій.

За підсумками 2018 року Volkswagen Golf займає шосту сходинку в рейтингу найбільш популярних автомобілів на планеті. Світові продажі моделі склали 790 567 примірників.

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