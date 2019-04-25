Оновлений седан вже є на складах в Україні і доступний для замоввлення у чотирьох комплектаціях.

На українському ринку стартували продажі оновленого седана Hyundai Elantra 2019. Автомобіль отримав ряд ключових змін в дизайні екстер'єру та інтер'єру, нові функції безпеки та зв'язку.

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Створена відповідно до канонів сучасної стилістики Hyundai, нова Elantra отримала ряд змін в дизайні екстер'єру: нові передні крила, решітка радіатора і фари головного світла, капот, кришка багажника, задні ліхтарі та легкосплавні колісні диски оригінального дизайну.

Зміни в інтер'єрі Elantra 2019 включають оригінальний дизайн приладової панелі, оформленої в спортивному стилі, нову центральну консоль, видозмінені блоки управління аудіосистемою і кліматичною системою.

На українському ринку нова Hyundai Elantra пропонується з 1.6 літровим бензиновим двигуном (потужність 127 к.с.), в парі з яким працюють 6-ступінчаста механічна або автоматична коробки передач.

Стартова комплектація Active (від 462 900 гривень) оновлений седан оснащується подушками безпеки водія і переднього пасажира, ABS, центральним замком та іммобілайзером, передніми і задніми електросклопідйомниками, дзеркалами з підігрівом і електрорегулюванням, датчиком тиску в шинах, електромеханічним посилювачем керма, датчиком світла, кондиціонером з фільтром салону, мультимедійною системою з 5-дюймовим монітором.

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Комплектація Comfort (від 486 000 гривень) додає до названих опцій шкіряну оббивку керма і важеля КПП, підігрів керма і передніх сидінь, мультимедійну система з 7-дюймовим монітором і підтримкою Apple Carplay/Android Auto і Bluetooth та камеру заднього виду з динамічним покажчиком траєкторії руху.

Покупці нової Hyundai Elantra в комплектації Style (від 508 200 гривень) отримають клімат-контроль з функцією антизапотівання лобового скла, круїз-контроль, задній парктронік, денні ходові вогні LED, функцію регулювання керма по висоті і глибині, базове тонування скла, датчик дощу, шумоізоляцію моторного відсіку (капот), легкосплавні колісні диски і інше обладнання. Цю комплектацію можна доповнити бічними подушками і шторками безпеки, а також системами курсової стійкості (ESC) та утримання при старті на підйомі (Hill Assist), що входять в пакет Safety, ціна якого – 25 800 гривень.

У комплектації Premium (від 621 500 гривень), додатково до обладнання версії Style, доступні пакет Safety, системи ESC і Hill Assist, світлодіодні фари проекційного типу, задні LED ліхтарі, система безключового доступу Smart Key і кнопка запуску двигуна, передній парктронік, підігрів задніх сидінь, порт бездротової зарядки для смартфонів, вибір режиму водіння Drive Mode Select, електропривод складання бічних дзеркал і панель приладів SuperVision з 3.5-дюймовим монітором.

Комплектацію Premium можна додатково оснастити комплектом обладнання Prestige: шкіряна оббивка сидінь, електропривод сидіння водія, регулювання крісла переднього пасажира по висоті, зсувний передній підлокітник і 17-дюймові легкосплавні колісні диски. Вартість пакету Prestige – 31 800 гривень.

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