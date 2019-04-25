Обновленный седан уже есть на складах в Украине и доступен для заказа в четырех комплектациях.

На украинском рынке стартовали продажи обновленного седана Hyundai Elantra 2019. Автомобиль получил ряд ключевых изменений в дизайне экстерьера и интерьера, новые функции безопасности и связи.

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Созданная в соответствии с канонами современной стилистики Hyundai, новая Elantra получила ряд изменений в дизайне экстерьера: новые передние крылья, решетка радиатора и фары главного света, капот, крышка багажника, задние фонари и легкосплавные колесные диски оригинального дизайна.

Изменения в интерьере Elantra 2019 включают оригинальный дизайн приборной панели, оформленной в спортивном стиле, новую центральную консоль, видоизмененные блоки управления аудиосистемой и климатической системой.

На украинском рынке новая Hyundai Elantra предлагается с 1.6 литровым бензиновым двигателем (мощность 127 л. с.), в паре с которым работают 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробки передач.

Стартовая комплектация Active (от 462 900 гривен) обновленный седан оснащается подушками безопасности водителя и переднего пассажира, ABS, центральным замком и иммобилайзером, передними и задними электростеклоподъемниками, зеркалами с подогревом и электрорегулировкой, датчиком давления в шинах, электромеханическим усилителем руля, датчиком света, кондиционером с фильтром салона, мультимедийной системой с 5-дюймовым монитором.

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Комплектация Comfort (от 486 000 гривен) добавляет к названным опциям кожаную обивку руля и рычага КПП, подогрев руля и передних сидений, мультимедийную систему с 7-дюймовым монитором и поддержкой Apple Carplay/Android Auto и Bluetooth и камеру заднего вида с динамическим указателем траектории движения.

Покупатели новой Hyundai Elantra в комплектации Style (от 508 200 гривен) получат климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, круиз-контроль, задний парктроник, дневные ходовые огни LED, функцию регулировки руля по высоте и глубине, базовое тонирование стекол, датчик дождя, шумоизоляцию моторного отсека (капот), легкосплавные колесные диски и другое оборудование. Эту комплектацию можно дополнить боковыми подушками и шторками безопасности, а также системами курсовой устойчивости (ESC) и удержания при старте на подъеме (Hill Assist), входящих в пакет Safety, цена которого – 25 800 гривен.

В комплектации Premium (от 621 500 гривен), дополнительно к оборудованию версии Style, доступны пакет Safety, системы ESC и Hill Assist, светодиодные фары проекционного типа, задние LED фонари, система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя, передний парктроник, подогрев задних сидений, порт беспроводной зарядки для смартфонов, выбор режима вождения Drive Mode Select, электропривод складывания боковых зеркал и панель приборов SuperVision с 3.5-дюймовым монитором.

Комплектацию Premium можно дополнительно оснастить комплектом оборудования Prestige: кожаная обивка сидений, электропривод сиденья водителя, регулировка кресла переднего пассажира по высоте, сдвижной передний подлокотник и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоимость пакета Prestige – 31 800 гривен.

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