В последние годы восстановление украинских дорог несколько ускорилось, но его объемы остаются сравнительно небольшими.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за последних два года было восстановлено 14 тысяч километров дорог. При этом общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет около 180 тысяч километров.

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Как заявил президент, 7,5 тысяч километров были построены и обновлены в 2021 году, 6,5 тысяч километро – в 2020 году.

Также, по информации главы государства, построено и обновлено более 500 мостов и мостовых переходов по всей стране. Общее количество автомобильных мостов в Украине – 8 936.