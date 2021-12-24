В останні роки відновлення українських доріг дещо прискорилось, але його об’єми лишаються порівняно невеликими.

За словами президента України Володимира Зеленського, за останні два роки було відновлено 14 тис. км доріг. При цьому загальна протяжність автомобільних доріг з твердим покриттям складає майже 180 тисяч кілометрів.

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Як заявив президент, 7,5 тис. км були побудовані та оновлені у 2021 році, 6,5 тис. км – у 2020 році.

Також, за інформацією глави держави, побудовано та оновлено понад 500 мостів та мостових переходів по всій країні. Загальна кількість автомобільних мостів в Україні – 8 936.