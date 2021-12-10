На будівництво, реконструкції та капітальні ремонти об’єктів міської інфраструктури у 2022 році передбачено 13,1 млрд грн. З них лише 4,9 млрд грн піде на відновлення доріг.

Програмою розвитку Києва на 2022 рік передбачені витрати на інфраструктуру у розмірі 13,1 млрд грн. Про це на пленарному засіданні Київської міської ради повідомила директор департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

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Джерелами формування видатків на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 2022 рік є бюджет розвитку, цільові фонди та субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг. Крім того, очікуються інші субвенції з Державного бюджету України.

Найбільший відсоток коштів за галузевим поділом має транспорт, транспортна інфраструктура та дорожнє господарство – 52,6%, що становить 6,9 млрд грн.