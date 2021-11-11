Результаты 180-дневного срока для упрощенного таможенного оформления и налогообложения автомобилей на еврономерах.

Вчера, 10 ноября завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей "на еврономерах" (предусмотрен законами Украины от 15 апреля 2021 № 1402-IX и 1403-IX).

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С 15.06.2021 (дня введения в действие указанных законов) по 10.11.2021 включительно оформили более 85 тыс. автомобилей. Украинцам такое упрощенное растаможивание обошлось почти в 3 млрд. грн.

С переходом Гостаможслужбы к работе в формате единого юридического лица с 01.07.2021, лидерами среди таможен по количеству растаможенных автомобилей стали:

Закарпатская таможня – 15148 шт. авто

Киевская таможня – 10752 шт. авто

Одесская таможня – 9999 шт. авто

Ивано-Франковская таможня – 5830 шт. авто

Черновицкая таможня – 5506 шт. авто



Пик растаможки автомобилей по Украине за период со дня введения в действие указанных законов по 10.11.2021 года приходится на последнюю декаду этого периода.

Напоминаем, что участники боевых действий, находившиеся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощениями по 08 февраля 2022 года включительно.