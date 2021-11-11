Результати 180-денного терміну для спрощеного митного оформлення та оподаткування авто “на єврономерах”.

Учора, 10 листопада завершився 180-денний термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автівок “на єврономерах” (передбачений законами України від 15 квітня 2021 року № 1402-ІХ і 1403-ІХ).

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Відтак, з 15.06.2021 (дня введення в дію зазначених законів) по 10.11.2021 включно, оформили понад 85 тис. авто. Українцям таке спрощене розмитнення обійшлось майже у 3 млрд грн.

З переходом Держмитслужби до роботи у формат єдиної юридичної особи з 01.07.2021, лідерами серед митниць за кількістю “розмитнених” автівок стали:

Закарпатська митниця – 15148 шт. авто

Київська митниця – 10752 шт. авто

Одеська митниця – 9999 шт. авто

Івано-Франківська митниця – 5830 шт. авто

Чернівецька митниця – 5506 шт. авто

Пік розмитнення автівок по Україні за період з дня введення в дію зазначених законів по 10.11.2021 припадає на останню декаду цього періоду.

Нагадуємо, що учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощеннями по 08 лютого 2022 включно.