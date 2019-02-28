Маршрут из Мариуполя в Киев преодолел лимузин Lincoln TounCar 1997 года изготовления.

Целью журналистов проекта "ДжеДАИ" было испытать, сможет ли немолодой лимузин проехать по дорогам юго-восточной части Украины, где они, мягко говоря, неидеальны. И сколько запчастей отвалится в процессе такого путешествия.

Маршрут автопробега пролегал из Мариуполя через Волноваху, Днепр, Царичанку, Решетиловку в Киев. Всего машина проехала 788 км.

На удивление, автомобиль и журналисты доехали целыми и невредимыми. А плохие дороги встретились на их пути совсем не там, где их ждали.

Напомним, что гибрид самолета, авто и лимузина продают за $ 10 тысяч.