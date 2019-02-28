Маршрут з Маріуполя до Києва подолав лімузин Lincoln TounCar 1997 року виготовлення.

Метою журналістів проекту "ДжеДАІ" було випробувати, чи зможе немолодий лімузин проїхати дорогами південно-східної частини України, де вони, м’яко кажучи, неідеальні. І скільки запчастин відвалиться в процесі такої подорожі.

Маршрут автопробігу пролягав з Маріуполя через Волноваху, Дніпро, Царичанку, Решетилівку до Києва. Всього машина проїхала 788 км.

На диво, автомобіль та журналісти доїхали цілими та неушкожденими. А погані дороги зустрілися на їх шляху зовсім не там, де їх чекали.

Нагадаємо, що гібрид літака, авто та лімузина продають за $10 тисяч.